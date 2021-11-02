واشنطن وسيئول تبحثان إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية

بحثت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الاثنين، إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في بيان للخارجية أن الجانبين "ناقشا الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، وآفاق التعاون الإنساني وإمكانية الحوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضاف البيان أن هذه المباحثات "أظهرت مرة أخرى التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالمضي قدما في تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت كوريا الشمالية حذرت في الأسبوع الماضي الولايات المتحدة من محاولات نشر "قدرات نووية استراتيجية" في شبه الجزيرة الكورية.

وقال السكرتير الأول لبعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم إن تشول، إن الولايات المتحدة تنفق أموالا هائلة سنويا على تطوير أسلحة فرط صوتية وأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى والصواريخ البالستية من الجيل الجديد والقاذفات النووية الاستراتيجية.

المصدر: وكالات