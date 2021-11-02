الإفراج عن ثلاثة رهائن صينيين في مالي
Reuters
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أعلنت رئاسة مالي أنه تم الإفراج عن ثلاثة صينيين اختطفوا في جنوب غرب البلاد في يوليو الماضي.
وخطف الرجال الذين كانوا يعملون في شركة "كوفيك" الصينية للبناء إلى جانب مواطنين اثنين من جزر موريشيوس أفرج عنهما بعد أيام قليلة من عملية الخطف، خلال هجوم على ورشة شق طريق على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة كوالا.
المصدر: "أ ف ب"
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