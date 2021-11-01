تركيا.. ضبط 64 مهاجرا غير شرعي في ولاية بيتليس شرقي البلاد
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
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أعلنت قوات الأمن التركية عن ضبط 64 مهاجرا غير شرعي في ولاية بيتليس شرقي البلاد.
وقالت شرطة الولاية في بيان لها إن فرق الدرك نفذت دورية على طريق بيتليس ـ بايكان، في إطار مكافحة تهريب المهاجرين.
وأضافت أنه تم ضبط 51 مهاجرا أفغانيا و13 باكستانيا، كانوا ضمن حافلتين صغيرتين و4 سيارات، وتم توقيف سائقيها.
وأشارت إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهاجرين، ستتم إحالتهم إلى مركز الترحيل بولاية وان.
المصدر: "الأناضول"
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