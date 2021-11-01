سفينة حربية أمريكية ترسو في ميناء بإسطنبول التركية قبل توجهها إلى البحر الأسود
Reuters HANDOUT
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن سفينة حربية أمريكية رست في ميناء "سراي بورنو" بمدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن هذه السفينة من المقرر أن تتجه إلى البحر الأسود في غضون أيام.
وأشارت الوكالة إلى أن زوارق قوات خفر السواحل التركي رافقت السفينة الأمريكية التي تحمل اسم "USS Mount Whitney"، أثناء رسوها في الميناء، لافتة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير الأمنية اللازمة.
وتابعت أن السفينة التي ستبقى 3 أيام في إسطنبول، من المقرر أن تتجه لاحقا نحو البحر الأسود.
المصدر: "الأناضول"
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