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إطلاق أول موقع مواعدة لليهود في الخليج

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إطلاق أول موقع مواعدة لليهود في الخليج
الصورة من "تويتر"
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أطلق أول موقع مواعدة لليهود في الخليج ويحمل عنوان "عازبون يهود في الخليج"، بينما يتشجع المزيد من اليهود غير المتزوجين على التوجه للمنطقة منذ تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC)، التي تأسست عام 2021 لربط اليهود في الخليج العربي، في تغريدة عبر "تويتر": "مع استمرار نمو الحياة اليهودية في الخليج، أطلقنا اليوم أول موقع مواعدة يهودي في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نسميها "JSG- Jewish Single in the Gulf- العزاب اليهود في الخليج".

واعتبر رئيس جمعية الجاليات اليهودية في الخليج، إبراهيم داود نونو، أن "المزيد من العزاب اليهود ينتقلون إلى الخليج ولديهم اهتمام بتأسيس المزيد من الجذور الدائمة في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "بمساعدة هؤلاء العزاب في العثور على أزواجهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المرجح أن يتزوجوا هنا ويؤسسوا عائلاتهم، وهذا بدوره ينمي الحياة المجتمعية اليهودية".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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