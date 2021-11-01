إطلاق أول موقع مواعدة لليهود في الخليج

أطلق أول موقع مواعدة لليهود في الخليج ويحمل عنوان "عازبون يهود في الخليج"، بينما يتشجع المزيد من اليهود غير المتزوجين على التوجه للمنطقة منذ تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وقالت جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC)، التي تأسست عام 2021 لربط اليهود في الخليج العربي، في تغريدة عبر "تويتر": "مع استمرار نمو الحياة اليهودية في الخليج، أطلقنا اليوم أول موقع مواعدة يهودي في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن نسميها "JSG- Jewish Single in the Gulf- العزاب اليهود في الخليج".

We have some exciting news to share! As Jewish life continues to grow in the Gulf, we launched the first Jewish dating website in the GCC today. We are calling it "JSG," (“Jewish Singles in the Gulf"). Sign up and we will help you find your Bashert!https://t.co/qWpNIOtJtMpic.twitter.com/YBZv7xylB6 — Association of Gulf Jewish Communities (AGJC) (@gulfjewish) October 31, 2021

واعتبر رئيس جمعية الجاليات اليهودية في الخليج، إبراهيم داود نونو، أن "المزيد من العزاب اليهود ينتقلون إلى الخليج ولديهم اهتمام بتأسيس المزيد من الجذور الدائمة في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "بمساعدة هؤلاء العزاب في العثور على أزواجهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المرجح أن يتزوجوا هنا ويؤسسوا عائلاتهم، وهذا بدوره ينمي الحياة المجتمعية اليهودية".

المصدر: "جيروزاليم بوست"