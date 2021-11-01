بعد التعليمات السعودية.. "DHL" تعيد البريد إلى زبائنها في لبنان
أعلنت شركة "DHL" لنقل الطرود العاجلة، اليوم الإثنين، أنها أعادت البريد الذي استلمته في لبنان لإرساله إلى السعودية يوم السبت إلى الزبائن في لبنان.
وقالت شركة "DHL" في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنها أعادت البريد الذي استلمته في لبنان لإرساله إلى السعودية يوم السبت إلى الزبائن"، موضحة أن "هذا القرار يأتي تنفيذا للتعليمات السعودية".
وعلى أثر الأزمة المستجدة بين لبنان والدول الخليجية، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها أراضي المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.
كما قررت السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.
المصدر: "النهار"
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