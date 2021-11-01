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شركة "بوينغ" تسلم اليابان أول طائرة تقوم بإعادة التزويد بالوقود في الهواء

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شركة
Reuters
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سلمت شركة "بوينغ"، اليابان، أول طائرة من طراز " KC-46A "، التي تقوم بإعادة التزويد بالوقود في الجو.

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وأعلنت الشركة أنها سلمت اليابان أول طائرة من هذا الطراز في أول عملية تسليم إلى عميل خارج الولايات المتحدة، في الوقت الذي دفعت فيه التوترات المتزايدة مع الصين اليابان إلى زيادة الإنفاق العسكري.

وتسلمت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية الطائرة بموجب عقد تم توقيعه عام 2017.

ووصفت "بوينغ" في بيان هذه العملية بأنها "حدث مهم" للتعاون بين الولايات المتحدة واليابان في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

المصدر: رويترز

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