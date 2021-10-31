طالبان تعلق على اتهامها بالهجوم على عرس وقتل شخصين لإسكات الموسيقى

علقت حركة "طالبان" اليوم الأحد، على اتهامها بالهجوم على حفل في عرس في ولاية ننغرهار، وقتل أشخاص، بسبب عزف الموسيقى في حفل العرس.

وقال المتحدث باسم "طالبان"، نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، على "تويتر"، إن الأشخاص الذين هجموا على حفل زفاف في ولاية ننغرهار، عندما بدأ العزف الموسيقي، اختبأوا وراء اسم "طالبان" لأهداف شخصية.

وأكدت تقارير إعلامية في وقت سابق أن شخصين على الأقل قتلا على يد مسلحي "طالبان"، وأصيب 10 آخرون عندما عزفت الموسيقى خلال حفل زفاف في ولاية ننغرهار الأفغانية.

وفي قت سابق أعلنت حركة "طالبان" جملة من الشروط للمطاعم والفنادق في ولاية بدخشان بشمال شرق البلاد. وحث رئيس الإدارة المحلية في الولاية، معز الدين أحمدي، مديري الفنادق والمطاعم على التعاون مع دائرته.

ونقلت صحيفة "AVA Press" الأفغانية، عن أحمدي أنه يمنع في الفنادق والمطاعم الاختلاط بين الرجال والنساء، والموسيقى، والتدخين، كما يجب التقيد بمواعيد الصلاة.

المصدر: نوفوستي