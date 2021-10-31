بريطانيا تفند تصريحات فرنسا عن "خفض التصعيد" في خلاف الصيد

نفت بريطانيا صحة الإعلان الفرنسي عن توصل الدولتين إلى اتفاق على خفض التصعيد في الخلاف الذي برز بين الدولتين بخصوص رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست.

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، اليوم الأحد، بأنه إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدم بمقترحات لخفض التصعيد فإن المملكة المتحدة سترحب بذلك، غير أن موقف لندن القاضي بضرورة تنازل باريس عن مطالبها لم يتغير.

وأشار المتحدث إلى أن فرنسا هي التي يتعين عليها اتخاذ خطوات في سبيل خفض التصعيد من خلال "التخلي عن تهديداتها"، قائلا إن بريطانيا من جانبها، لم تسع أبدا إلى أي تصعيد، سواء في تصريحاتها أو في خطواتها.

وشدد المتحدث على ضرورة حل خلاف الصيد ضمن إطار الاتفاقية التجارية لفترة ما بعد البريكست، مؤكدا أن جونسون أبدى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقه العميق إزاء اللهجة التي تستخدمها باريس، بما في ذلك الدعوات إلى الاتحاد الأوروبي لمعاقبة المملكة المتحدة.

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"