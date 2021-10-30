مون يخبر بايدن باقتراحه على البابا فرانسيس زيارة كوريا الشمالية

قال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، إن الرئيس الجنوبي مون جيه-إن، أخبر نظيره الأمريكي جو بايدن باقتراحه على بابا الفاتيكان فرنسيس، بزيارة كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال لقاء غير رسمي عقده مون وبايدن اليوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، حسب بيان للرئاسة الكورية الجنوبية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لبايدن إنه طلب من البابا فرانسيس أن يزور كوريا الشمالية "لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية"، وفقا للبيان.

وردا على ذلك، ذكر بايدن لمون أن عرض زيارة البابا فرانسيس إلى بيونغ يانغ يعد "خبرا جيدا"، مضيفا أن "مون يحرز تقدما في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقد اجتمع كل من الرئيسين مون وبايدن مع البابا فرانسيس يوم الجمعة في الفاتيكان.

وقال مون للبابا خلال الاجتماع: "إذا زار البابا كوريا الشمالية إذا أتيحت الفرصة، فسيكون ذلك زخما للسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وبدوره أوضح البابا أنه "على استعداد للذهاب إلى هناك من أجل السلام ومساعدتكم جميعا إذا أرسلت كوريا الشمالية خطاب دعوة".

المصدر: "يونهاب"