شاهد.. مقاتلات إسرائيلية ترافق لفترة قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن مقاتلات تابعة لقواته الجوية من طراز "F-15" رافقت قاذفة أمريكية من نوع "B-1B" خلال عبورها السماء فوق أراضي سيطرة إسرائيل متجهة إلى منطقة الخليج.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رافقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز F-15 اليوم السبت قاذفة حربية أمريكية من طراز B-1B حينما عبرت سماء إسرائيل في طريقها إلى منطقة الخليج".

وأضاف أدرعي أن "هذه الطلعة الجوية تأتي استمرارا للتعاون العملياتي مع القوات الأمريكية في المنطقة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورا ومقطع فيديو توثق العملية.

#صور طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي من طراز F-15 ترافق اليوم (السبت) قاذفة حربية أمريكية من طراز B-1b عبرت سماء إسرائيل في طريقها الى منطقة الخليج. pic.twitter.com/l2pvQF46zh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2021

المصدر: RT