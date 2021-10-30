حليف لنتنياهو: سنضطر قريبا إلى تبني قرار بشأن إيران وسندعم حكومة بينيت إذا قررت مهاجمتها

تعهد نائب بارز عن حزب "الليكود" الإسرائيلي بأن المعارضة السياسية ستدعم حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت إذا قررت اللجوء إلى خيار عسكري بحق إيران.

وشدد النائب، تساحي هنغبي، الذي تولى مناصب وزارية مختلفة في عهد رئيس الوزراء السابق زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو، على ضرورة شن هجوم عسكري على إيران لإيقاف برنامجها النووي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن بحلول نهاية العام الجاري.

وقال، حسب ما نقل عنه اليوم السبت موقع vesty.co.il العبري: "تشكل إيران خطرا وجوديا على إسرائيل، وسندعم الحكومة إذا قررت مهاجمتها. نقترب من ضرورة تبني قرار بشأن الملف الإيراني".

المصدر: vesty.co.il