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في جنازة صغيرة.. الكوريون الجنوبيون يودعون الرئيس السابق روه تاي وو (صور)

أخبار العالم

في جنازة صغيرة.. الكوريون الجنوبيون يودعون الرئيس السابق روه تاي وو (صور)
AP
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تجمع العشرات من الأقرباء والشخصيات البارزة في عاصمة كوريا الجنوبية اليوم السبت، لتوديع الرئيس السابق للبلاد، روه تاي وو، أحد المشاركين الرئيسيين في الانقلاب العسكري عام 1979.

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وكان روه تاي وو، فاز لاحقا برئاسة البلاد بعد انقلاب عام 1979 بانتخابات ديمقراطية تاريخية، قبل أن تنتهي مسيرته السياسية بالسجن بتهمة الفساد والخيانة.

وحدت القيود الوبائية من حجم جنازة روه، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.

وكان قرار الرئيس الكوري الجنوبي الحالي، مون جي إن، إقامة جنازة رسمية لروه مثيرا للجدل بسبب "صلاته بالانقلاب والقمع الدموي" للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في مدينة غوانغجو الجنوبية في العام 1980، والذي أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص وإصابة مئات آخرين.

في جنازة صغيرة.. الكوريون الجنوبيون يودعون الرئيس السابق روه تاي وو (صور)
AP

ورفضت غوانغجو والعديد من المدن الأخرى وحكومات المقاطعات، تنكيس الأعلام أو إقامة فعاليات تذكارية لروه وفقا لإجراءات الجنازة الحكومية.

في جنازة صغيرة.. الكوريون الجنوبيون يودعون الرئيس السابق روه تاي وو (صور)
في جنازة صغيرة.. الكوريون الجنوبيون يودعون الرئيس السابق روه تاي وو (صور)

المصدر: "أسوشيتد برس"

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