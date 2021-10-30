باقري كني: مفاوضات 4+1 تركز على إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران

قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لـ RT إن مفاوضات 4+1 في فيينا بخصوص الاتفاق النووي تركز على إلغاء العقوبات الأمريكية غير الشرعية على إيران.



وأضاف باقري كني:"لدينا تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وواثقون من أن الوكالة لن تقبل باستغلالها سياسيا.. نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة العمليات الإرهابية ضد منشآتنا النووية".

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وأوضح أن التعاون مع بلدان الجوار من أولويات الحكومة الإيرانية و"نسعى لحل المشكلات القائمة".

وأكد نائب وزير الخارجية أن "القدرات الدفاعية الإيرانية شأن إيراني خالص يتعلق بأمن البلاد القومي ولا شأن لأي دولة أخرى به".

وأضاف باقري: "أجرينا حوارا بناء مع نائب وزير الخارجية الروسي، واتفقنا على أن تكون مشاوراتنا ذات طابع دوري".

المصدر: RT





