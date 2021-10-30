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إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

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إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة
Sputnik
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قالت نائبة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، زهراء ارشادي، إن بلادها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة.

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وأضافت ارشادي أن "إيران استضافت ملايين اللاجئين على مدى أكثر من 40 سنة"، مشيرة إلى أن "المجتمع الدولي لم يوفر غير 5 بالمئة من الميزانية التي تحتاجها إيران لدعم هؤلاء اللاجئين". 

وتابعت أن "الحل المستدام لأزمة اللاجئين والنازحين يأتي عبر المساعدة للتوصل إلى السلم والاستقرار في أفغانستان، وهذا لن يتحقق إلا عبر تشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق جميع أبناء هذا الشعب".

المصدر: RT

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