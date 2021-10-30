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تطورات التحقيق في قضية قتل رئيس هايتي الصيف الماضي

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تطورات التحقيق في قضية قتل رئيس هايتي الصيف الماضي
Reuters
مراسم تشييع رئيس هايتي جوفينيل مويز، 23 يوليو 2021
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وجهت سلطات هايتي، أمس الجمعة، طلبا رسميا لسلطات جامايكا لتسليم أحد المشتبه بهم بمقتل رئيس هايتي، جوفينيل مويز.

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ونقلت صحيفة "Le Nouvelliste" المحلية عن ما ورد في هذا الطلب: "تدعو وزارة خارجية هايتي رسميا حكومة جامايكا لتسليم السيد ماريو أنطونيو بالاسيوس لغرض مثوله أمام قضاء هايتي في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز".

وتم احتجاز المواطن الكولومبي، بالاسيوس، في أراضي جامايكا في الأسبوع الماضي.

وكان رئيس هايتي جوفينيل مويز أصيب  بجروح قاتلة في 7 يوليو الماضي خلال هجوم مسلح على منزله، كما أصيبت زوجته بجروح. وفيما بعد أعلنت سلطات البلد أن مجموعة المهاجمين على المقر الرئاسي كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا، وقد تم احتجاز عدد منه. وإجمالا احتجز جهاز أمن هايتي حتى الآن في إطار هذه القضية أكثر من 40 شخصا. وتم دفن الرئيس المقتول في 23 يوليو الماضي بمدينة كاب أيتيين بشمال هايتي.

المصدر: تاس

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