بايدن: ما قمنا به "افتقر إلى اللباقة" وفرنسا أقدم حلفائنا وأكثرها وفاء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فرنسا مؤخرا افتقر إلى اللباقة، مشيرا إلى أن فرنسا أقدم حلفاء الولايات المتحدة وأكثرها وفاء لها.

وجاء تصريح بايدن خلال لقائه اليوم الجمعة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف بايدن أنه "لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع فيه الولايات المتحدة التعاون مع فرنسا"، في الوقت الذي يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بينهما بعد خلاف بشأن اتفاق أمني أمريكي مع بريطانيا وأستراليا.

من جهته، قال ماكرون إنه يريد التطلع إلى المستقبل بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أنه "بالنسبة لي، المستقبل ما يجب أن ننظر إليه".

يتبع..