 
مباشر

بايدن: ما قمنا به "افتقر إلى اللباقة" وفرنسا أقدم حلفائنا وأكثرها وفاء

أخبار العالم

بايدن: ما قمنا به
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmbe

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فرنسا مؤخرا افتقر إلى اللباقة، مشيرا إلى أن فرنسا أقدم حلفاء الولايات المتحدة وأكثرها وفاء لها.

وجاء تصريح بايدن خلال لقائه اليوم الجمعة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف بايدن أنه "لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع فيه الولايات المتحدة التعاون مع فرنسا"، في الوقت الذي يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بينهما بعد خلاف بشأن اتفاق أمني أمريكي مع بريطانيا وأستراليا.

من جهته، قال ماكرون إنه يريد التطلع إلى المستقبل بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أنه "بالنسبة لي، المستقبل ما يجب أن ننظر إليه".

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا