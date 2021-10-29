رئيس وزراء اليونان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى موقف أكثر صرامة تجاه تركيا

دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي إلى اتباع موقف أكثر صرامة تجاه تركيا التي تشهد علاقات اليونان معها توترا مستمرا بسبب قضايا عدة.

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وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي تزور أثينا: "يبدو أن الاعتدال الغربي يشجع السلوك التعسفي لتركيا".

وأشار إلى أن بلاده تريد علاقات جيدة مع الجيران على أساس القانون الدولي "لكن اليونان لن تتسامح مع تحديات تواجه حقوقها السيادية".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني مع ذلك: "بابي مفتوح دائما، لكن هذا الحوار يستلزم مسبقا خفض أي توترات غير ضرورية".

ولفت إلى أن اليونان ترغب في الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطقهما الاقتصادية في البحر، وحث الطرف التركي على خفض ما قال إنها توترات تعرقل علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

وصرح: "أبرمت اليونان اتفاقات لتحديد مناطق اقتصادية حصرية مع بلدان مجاورة مثل إيطاليا ومصر. لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك مع تركيا، شريطة خفض التوترات وإدراك أن هذا الأسلوب سيكون مفيدا لكلا البلدين في نهاية المطاف".

وبين تركيا واليونان، وهما حليفان في الناتو، خلافات حادة تخص قضية جرفيهما القاريين في البحر الأبيض المتوسط، وموارد الطاقة في المنطقة، ومسألة جزيرة قبرص المنقسمة إلى الشطرين اليوناني والتركي، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة عام 2020 ما جعل البلدين على وشك الدخول في صراع مسلح، ودفع هذا الأمر حلف الناتو لعقد محادثات العام الماضي أدت إلى تشكيل آلية فض اشتباك بين القوات التركية واليونانية مع اتخاذ إجراءات عدة بين سلطات البلدين لتهدئة التوتر.

وقالت تركيا إنها منفتحة على مناقشة ترسيم الحدود البحرية مع كافة البلدان طالما كان هناك احترام لحقوقها.

المصدر: وسائل إعلام يونانية + "رويترز"