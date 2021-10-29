بايدن يثمن دعم البابا فرنسيس للفقراء والمظلومين وزعامته في مكافحة أزمة المناخ والجائحة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع بابا الفاتيكان فرنسيس ثمن دور رئيس الكنيسة الكاثوليكية في التعامل مع التحديات العالمية الأكثر إلحاحا.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن بايدن، خلال استقبال البابا فرنسيس له في الفاتيكان، "شكر الحبر الأعظم على حمايته لمصالح الفقراء والذين يعانون من المجاعة والنزاعات والاضطهاد في العالم".

وتابع البيان أن بايدن "ثمن زعامة البابا فرنسيس في مكافحة أزمة المناخ وجهوده الرامية إلى التأكد من إنهاء جائحة فيروس كورونا للجميع، من خلال توزيع اللقاحات وضمان إنعاش الاقتصاد العالمي على نحو عادل".

واستمر الاجتماع بين بايدن (وهو ثاني رئيس فقط (بعد جون كنيدي) ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية في تاريخ الولايات المتحدة) والبابا فرنسيس نحو ساعة و15 دقيقة، أي أطول من اجتماعات الحبر مع الرئيسين الأمريكيين، السابق دونالد ترامب، والأسبق باراك أوباما.

المصدر: RT