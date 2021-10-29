الحكم بالسجن 20 عاما بتهمة "الخيانة" على مساعد مقرب من رئيسة ميانمار المعزولة

حكم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، على أحد أقرب مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة، أونغ سا سو تشي، اليوم الجمعة بالسجن 20 عاما بتهمة "الخيانة"، حسبما أكد محاميه.

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وقال المحامي، مين ثوين، لوكالة "فرانس برس": إنه "حكم على وو هين هتين بالسجن 20 عاما بموجب المادة 124-أ في محكمة خاصة"، مضيفا أنه سيقدم استئنافا ضد الحكم.

وأفادت وكالة رويترز بأنه "تم القبض على وو هتين (79 عاما) في أعقاب الانقلاب العسكري في فبراير الماضي، الذي أغرق ميانمار في الفوضى.

ويتولى الجيش السلطة في ميانمار منذ انقلاب 1 فبراير ضد الحكومة المدنية للمستشارة أونغ سان سو تشي.

وأنهى الانقلاب مرحلة تعتبر ديمقراطية استمرت 10 سنوات، ويشن العسكريون حملة ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 شخص واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

المصدر: ا ف ب+رويترز