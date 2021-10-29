 
مباشر

الكرملين: بوتين سيشارك في قمة G20 عبر الفيديو

أخبار العالم

الكرملين: بوتين سيشارك في قمة G20 عبر الفيديو
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rm83

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) يومي السبت والأحد القادمين عبر الفيديو كونفرنس.

إقرأ المزيد
قمة مجموعة العشرين تعقد غدا في روما لأول مرة حضوريا منذ انتشار وباء كورونا
قمة مجموعة العشرين تعقد غدا في روما لأول مرة حضوريا منذ انتشار وباء كورونا

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن الرئيس بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد برئاسة إيطاليا في روما في 30 و31 أكتوبر الجاري بواسطة تكنولوجيا الفيديو كونفرنس.

أضاف البيان: "سيتم تبادل الآراء في مسائل استئناف الاقتصاد العالمي وضمان التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية الثابتة. كما سيعار اهتمام خاص لمسائل التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز أنظمة الصحة وإجراء التحصين الشامل".

وتابع أنه سيتم في القمة أيضا بحث موضوع تغير المناخ وحماية البيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا