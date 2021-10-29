المكسيك.. ارتفاع معدل الوفيات عام 2020 وسط تفشي كورونا

سجلت المكسيك ارتفاعا بنسبة 46% في أعداد الوفيات عام 2020 ، وخصوصا بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية.

وبلغ عدد الوفيات 86 شخصا لكل 10 آلاف مواطن العام الماضي، مقارنة بـ59 في عام 2019، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.

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وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 1.086.743 في عام 2020 مقارنة بـ 747.784 في 2019.

وقال معهد الإحصاء إن "الزيادة في الوفيات المسجلة تتزامن مع بدء تفشي جائحة كوفيد-19".

وكان كوفيد-19 ثاني أكبر مسبب للوفيات في المكسيك حيث سجلت البلاد بسببه 200.256 وفاة، ويأتي ذلك بعد أمراض القلب.

ومكسيكو ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي كانت من أكثر المدن المتضررة من جراء الجائحة، سجلت أعلى نسبة وفيات بلغت 116 لكل 10 آلاف شخص.

وسجلت ولاية كوينتانا رو الواقعة في جنوب الشرق، والتي تضم منطقة ريفييرا مايا السياحية، أدنى معدل وفيات بلغ 59 لكل 10 آلاف شخص.

وأعلنت الدولة، التي عدد سكانها يبلغ 126 مليون نسمة، عن حصيلة وفيات رسمية بكوفيد 19 بلغت أكثر من 287 ألفا، هي رابع أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وسجلت ذروة الوفيات خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا مطلع 2021.

المصدر: أ ف ب