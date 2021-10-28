مصادر في تيغراي: قتلى وجرحى بين المدنيين جراء غارة جديدة من قبل قوات الحكومة الإثيوبية

أفادت مصادر في إقليم تيغراي المتمرد بشمال إثيوبيا بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء غارة جوية جديدة شنتها قوات الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس على مركز الإقليم، مدينة مقلي.

وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة أن القصف طال منطقة سكنية وخلف ستة قتلى و21 جريحا.

وأكد مدير البحوث في مستشفى "أيدر" في مقلي، هايلوم كيبيدي، لوكالة "فرانس برس" صحة هذه البيانات، مشيرا إلى أن مستشفاه استقبل جثث القتلى، بالإضافة إلى الجرحى من جراء الغارة الجوية.

بدورها، ذكرت الحكومة الإثيوبية أن غارتها الجديدة استهدفت معملا كان قد تعرض للقصف الأسبوع الماضي، مصرة على أن المتمردين يستخدمونه لتخزين المعدات العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، غيتاشيو رضا، بأن الدفاعات الجوية في الإقليم تصدت لمقاتلة تابعة للقوات الحكومية.

واستأنفت القوات الحكومية في وقت سابق من الشهر الجاري قصف مدينة مقلي، وسط بوادر عملية عسكرية واسعة جديدة قد تشن في تيغراي.

وأكدت الأمم المتحدة في الأيام السابقة سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، منهم أطفال، جراء هذا القصف الحكومي.

المصدر: "فرانس برس"