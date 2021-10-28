دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى العدول عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

دعت وزارة الخارجية الألمانية في بيان مشترك مع دول أوروبية أخرى، إسرائيل إلى العدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك لوزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، قالت هذه الدول إنها "تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت هذه الدول "الطرفين إلى البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات".

ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يوم أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إن مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعطى الضوء الأخضر نهائيا لخطط بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى موافقته بشكل أولي على بناء 1344 وحدة أخرى.

المصدر: "رويترز" + RT