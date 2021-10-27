زوكربيرغ وزوجته يواجهان اتهامات في قضيتين متعلقتين بالتحرش وانتهاك حقوق العمل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن موظفين سابقين عملا لصالح عائلة مدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان رفعا دعويين جنائيتين ضدهما وشركات تابعة لهما.

وأكدت شبكة NBC اليوم الأربعاء أن هاتين الدعويين تم تقديمها الشهر الماضي إلى المحكمة العليا في مقاطعة سان فرانسيسكو من قبل الموظفة السابقة المدعوة ميا كينغ وموظف سابق آخر لم يكشف عن اسمه وتمت تسميته في الملفات القضائية بالاسم المستعاد "جون دو".

بدوره ذكر موقع Business Insider، أن الموظفين السابقين لجآ إلى القضاء في 20 سبتمبر.

وأكد NBC Business Insider أن كينغ، وهي امرأة من ذوي البشرة السمراء وتنتمي إلى مجتمع الميم LGBT، عملت خلال فترة ما بين مايو 2018 وفبراير 2019 لصالح شركة Limitless Specialty Services LLC التي قدمت الخدمات الأمنية إلى زوكربيرغ وتشان.

وأما بخصوص "جون دو" فهو عمل من يناير 2017 حتى مارس 2019 كـ"مدير الشؤون المنزلية" لمؤسس "فيسبوك" وزوجته.

ووفقا لـNBC، حمل مقدما الدعويين شركات تابعة لعائلة زوكربيرغ المسؤولية عن أعمال تحرش وتمييز تعرضا لها على أيدي موظفين فيها، كما اتهما زوكربيرغ وتشان بعدم دفع الأجور.

ولا تشمل الدعوى شركة "فيسبوك" نفسها.

المصدر: NBC + Business Insider