أمريكا تدرس إضافة 4 دول جديدة لبرنامج الإعفاء من التأشيرات

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها تدرس إضافة 4 دول لبرنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يسمح بالقدوم إلى الأراضي الأمريكية دون تأشيرة دخول والبقاء فيها 90 يوما.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، في فعالية خاصة بـ"صناعة السفر"، يوم الثلاثاء: "لدينا أربعة مرشحين قيد الدراسة: إسرائيل وقبرص وبلغاريا ورومانيا... نركز بشدة على البرنامج"، مضيفا أنه ذو فوائد اقتصادية وأمنية جمة.

وكانت الولايات المتحدة أضافت كرواتيا للبرنامج في سبتمبر الماضي.

وقال رئيس اتحاد السفر الأمريكي روجر داو، يوم الثلاثاء، إن إضافة كرواتيا تعزز الاقتصاد الأمريكي بمقدار 100 مليون دولار... في كل مرة تضيف واحدة من هذه الدول ينتعش السفر".

وقال البيت الأبيض في أغسطس الماضي، إن الرئيس جو بايدن أكد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على أن "إدارته ستعزز التعاون الثنائي مع إسرائيل بطرق تعود بالنفع على كل من المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين ومنها العمل معا صوب ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرات".

وفي فبراير الماضي بحث مايوركاس مع مفوض الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية و"أعربا عن اهتمامهما المستمر بالحفاظ على اتفاقية سجل أسماء الركاب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعمل مع بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا للوفاء بمؤهلات برنامج الإعفاء من التأشيرات".

وللمشاركة في البرنامج، يجب أن تفي الدولة بالمتطلبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والهجرة وأمن الوثائق وإدارة الحدود.

ويوجد حاليا 40 دولة في هذا البرنامج.

المصدر: رويترز