واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" إزاء قرار إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية

أعربت واشنطن عن "قلقها العميق" إزاء قرار إسرائيل بناء مساكن استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنها "ستعارض بشدة" مثل هذا التوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نشعر بقلق عميق إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية لنباء آآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة"، مشددا على "أننا نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود تخفيف التوترات".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الأحد عن مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية في الضفة الغربية، في أول إعلان من نوعه لتوسيع نطاق المستوطنات في المنطقة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال وزير الإسكان والتعمير الإسرائيلي زئيف إلكين في بيان: "بعد فترة طويلة من تجميد البناء في يهودا والسامرة، أشيد بتسويق أكثر من ألف وحدة سكنية"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

المصدر: "أ ف ب" + RT