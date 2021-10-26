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لأول مرة منذ توتر العلاقات بين البلدين.. حاكم دبي يلتقي مسؤولا فلسطينيا رفيع المستوى

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لأول مرة منذ توتر العلاقات بين البلدين.. حاكم دبي يلتقي مسؤولا فلسطينيا رفيع المستوى
المصدر: تويتر
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التقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في معرض إكسبو 2020 دبي، وهو اللقاء الأول بعد توتر العلاقات بين البلدين.

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وأشارت "وام" إلى أن لقاء ابن مكتوم بفرج، جاء على هامش زيارته لجناح فلسطين، في معرض إكسبو المقام في دبي.

ويعد اللقاء هو الأول، بين مسؤول فلسطيني رفيع وحاكم دبي، منذ توتر العلاقات بين الطرفين، على خلفية اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل، وواجهتها السلطة بتصريحات حادة وصلت إلى حد وصفها بـ"الخيانة" و"الطعنة في الظهر".

وقال محمد بن راشد في تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "تشرفت اليوم بزيارة جناح فلسطين في إكسبو دبي، حيث حضرت الثقافة الفلسطينية، وحضر التاريخ الفلسطيني، وحضرت الأراضي المقدسة في فلسطين".

المصدر: "وكالة وام".

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