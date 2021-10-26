إيطاليا: 172 قاصرا بين 367 مهاجرا على متن سفينة "أطباء بلا حدود"

ذكرت مصادر أمنية إيطالية أن 134 قاصرا غير مصحوبين بذويهم بين 172 قاصرا من أصل 367 مهاجرا تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في عرض البحر المتوسط.

وأشارت المصادر إلى أن "سفينة (Geo Barents) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أنقذت المهاجرين وأن منهم 60 قاصرا دون سن الـ15 عاما".

وتابعت: "بالإضافة إلى هؤلاء، ينتظر 166 رجلا و29 امرأة تخصيص ميناء آمن لإنزالهم، وأن طاقم سفينة الإغاثة يقدم الإسعافات الأولية لـ367 كانوا على متنها، لكن الظروف الجوية التي تتدهور بسرعة تبعث على القلق".

وأوضحت المصادر أن "عملية الإنقاذ الأخيرة التي خصت زورقا مطاطيا على متنه 71 شخصا، جرت في الليل وبصعوبة كبيرة بسبب أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ورياح بلغت سرعتها 25 عقدة".

المصدر: "آكي الإيطالية"