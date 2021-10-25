مركز طبي إسرائيلي متهم بقتل مصابة بكورونا

أثار شاهد قبر امرأة في إسرائيل جدلا كبيرا، حيث نقش عليه اتهام موجه لمركز رابين الطبي بقتل امرأة بنقلها إلى جناح المصابين بفيروس كورونا في المستشفى.

وكتب على شاهد قبر المتوفاة التي لم يكشف عن هويتها: "استشهدت على أيدي كوادر مستشفى رابين".

ברשת מופצת תמונה של מצבה של חולת קורונה שנפטרה ועליה נכתב: "נרצחה על ידי ביה"ח בלינסון"; תגובת ביה"ח: "מזועזעים מהכיתוב ומביעים שאט נפש על ההתבטאות החמורה. בכוונתנו לשקול את צעדינו בנושא, לרבות וככל שיידרש באמצעות נקיטת הליכים משפטיים"@Fridman_Shaypic.twitter.com/L8wQ1BcBwS — גלצ (@GLZRadio) October 24, 2021

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه وفقا لرد المستشفى، تم نقل امرأة مسنة لم تتلق اللقاح المضاد لكورونا إلى المستشفى وماتت هناك نتيجة إصابتها بالفيروس.

وأعرب المستشفى عن صدمته إزاء الاتهام المكتوب على شاهد القبر، واعتبره "خطيرا وتحريضيا وعاريا من الصحة"، معلنا أنه يعتزم اتخاذ خطوات في هذا الصدد، والنظر إلى ما إذا كان الأمر يستلزم إقامة دعوى قضائية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"