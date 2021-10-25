وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يبدأ استعداداته لهجوم محتمل ضد إيران

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ العام المقبل الاستعدادات للتدرب على هجوم محتمل ضد إيران، وذلك تزامنا مع تقدم إيران ببرنامجها النووي.

وقالت الصحيفة في تقرير أعدته إن "التقديرات تشير إلى أن التجهيزات ستستمر لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى الحاجة لمعلومات استخباراتية حديثة وتجهيز عدة إمكانيات للعمل".

وتابعت أن "سلاح الجو الإسرائيلي سيتطلب أيضا تغييرا في بناء قوته، وتأهيل عناصره، وصيانة طائراته وشراء المزيد من قطع الغيار للرحلات لمسافات طويلة".

وتابعت أن "الجيش الإسرائيلي قرر خلال الأشهر الأخيرة أن يغير مجددا سلم أولوياته والاستعداد لإمكانية خيار عسكري لتنفيذ هجوم ضد إيران".

وأشارت إلى أن "السلطات الإسرائيلية أهملت هذا الخيار عام 2016 بعد أشهر من توقيع إيران على الاتفاق النووي".

وتابعت أنه "في الآونة الأخيرة، على ضوء رفع الأمريكيين عقوبات اقتصادية كبيرة عن طهران، وتزامنا مع استمرار إيران بتطوير برنامجها النووي بدون العودة إلى الاتفاق، فإن إسرائيل اتخذت قرارا بالعودة للاستعداد لإمكانية تنفيذ هجوم ضد إيران، وتم رصد ميزانية لهذا الأمر".

وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي صادق على الخطة، وأن "توقعات سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى أن تنفيذ الخطة سيتطلب حوالي عام أو أكثر".

المصدر: i24