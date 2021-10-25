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وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها التركي ملف الهجرة

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وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها التركي ملف الهجرة
Reuters
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أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أن الوزيرة لوتشانا لامورجيزي أجرت اليوم الاثنين محادثة هاتفية مع نظيرها التركي سليمان صويلو، كان محورها ملف الهجرة.

وورد في بيان صدر عن وزارة الداخلية أن "الحوار الهاتفي تمركز حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بشأن تعاون قوات الشرطة في البلدين في مجال محاربة الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، تهريب المخدرات، فضلا عن التنظيمات الإجرامية التي تستغل وتغذي تدفقات الهجرة غير النظامية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح البيان أن "الوزيرين اتفقا على جدول أعمال اجتماع ثنائي يعقد في روما قريبا بشكل حضوري، والذي سيجري مع إيلاء اهتمام خاص أيضا لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر".

المصدر: وكالة "آكي"

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