صحيفة: علماء صينيون طوروا سلاحا مضادا للأقمار الصناعية

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن علماء صينيين طوروا سلاحا جديدا مضادا للأقمار الصناعية.

وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل تطوير هذا السلاح، الذي يهدف إلى التحكم في تفجير الأقمار الصناعية، تم كشفها في مقال نشر بمجلة Electronic Technology & Software Engineering.

وكان رئيس عمليات الفضاء في الولايات المتحدة الجنرال جون ريموند، حذر في وقت سابق من القوة الفضائية التي تمتلكها روسيا والصين، معتبرا أن الفضاء سيلعب دورا متزايدا في مستقبل الحروب وأن "أعداء أمريكا المحتملين" قد طوروا قدراتهم "لتهديد بلاده".

ونقلت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار السلاح والعتاد عن الجنرال تأكيده أن الصين وروسيا طورتا "أسلحة يمكن أن تعطل أقمارنا الصناعية أو تدمرها، من الأرض أو في الفضاء، أو في الفضاء الإلكتروني".

وفي ما يتعلق بالقدرات الصينية، قال: "لقد قامت الصين بنشر صواريخ أرضية (أسلحة مضادة للأقمار الصناعية) تهدف إلى تدمير الأقمار الصناعية في (المدار الأرضي المنخفض)".

المصدر: وكالات