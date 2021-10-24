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صحفية فرنسية تدعو للرد على "المضايقات المغربية" بسبب برنامج "بيغاسوس"

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صحفية فرنسية تدعو للرد على
صورة من حساب روزا الموسوي على تويتر
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هاجمت وسائل إعلام مغربية، الصحفية الفرنسية روزا الموسوي، على خلفية مقال نشرته حول ما اعتبرته "تجاوزات" من الأمن المغربي فيما يخص برنامج "بيغاسوس للتجسس".

ودعت الموسوي على الأثر، للمشاركة في أمسية استثنانية دعت لها صحفية "لومانيتي" الفرنسية، بتاريخ 25 أكتوبر بمقرها، تحمل عنوان: "حرية الإعلام في مواجهة بيغاسوس"، ردا على ما اسمته "المضايقات المغربية".

وقد سلطت الضوء في مقالتها على "تجسس المغرب باستخدام بيغاسوس على شخصيات عامة، كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومجموعة من الصحفيين والسياسيين".

وكان المغرب قد رفع بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، من خلال سفارته بباريس، شكوى ضد الصحفية بتهمة التشهير، كما طالب بمحاكمة باتريك لو هياريك، مدير "لومانيتي"، باعتباره "المؤلف الرئيسي لجريمة التشهير العلني".

وعبر نشطاء كثيرون عن تضامنهم مع الصحفية الفرنسية والجريدة التي تعمل بها.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية+ le SNJ-CGT.

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