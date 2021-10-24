وزير إسرائيلي يتحدث عن "كيمياء" بين بوتين وبينيت و"اتفاقات عملية" بشأن سوريا وإيران

أكد وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين أن أول لقاء بين رئيس وزراء الدولة العبرية نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توج بالتوصل إلى "اتفاقات عملية" بشأن سوريا وإيران.

وقال إلكين الذي رافق بينيت بصفة مترجم ومستشار خلال المحادثات التي جرت في مدينة سوتشي الروسية الجمعة، في مقابلة نشرها موقع NEWSru.co.il اليوم الأحد، ردا على سؤال عن نتائج القمة: "هناك نتائج فعلية، وبطبيعة الحال لا نشرح أي شيء عن فحوى مثل هذه اللقاءات، ما يتيح ضمان فعاليتها، لكن تم إحراز بعض النتائج هناك دون أدنى شك، وتم التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن برنامج إيران النووي والوضع في سوريا".

وبشأن الملف السوري، أكد الوزير أن الاتفاقات المبرمة بين بوتين وبينيت تقضي بمواصلة العمل بالاتفاقية التي أبرمتها موسكو مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع بين بوتين وبينيت استغرق خمس ساعات بدلا عن ساعتين كما كان من المقرر أصلا، قائلا: "جرت هناك مناقشات مفصلة ومتعددة النواحي جدا، وبطبيعة الحال لا أستطيع شرح التفاصيل، لكن العلاقات الشخصية التي تمت إقامتها مهمة للغاية. إنه أول لقاء بين بوتين وبينيت و"الكيمياء" التي ظهرت بينهما مهمة جدا، لأن هذه العلاقات تتيح التواصل على نحو طبيعي في المستقبل عندا يقتضي الأمر ذلك".

ووفقا لتصريحات إلكين، عقد اللقاء في أجواء دافئة، ودعا الرئيس الروسي بعد انتهاء المحادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقر إقامته في سوتشي، لافتا إلى أنه لا يدعو زعماء أجانب عادة لزيارته.

المصدر: NEWSru.co.il