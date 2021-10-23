شاهد ماذا يحدث لجزيرة لا بالما.. هزة أرضية تؤجج البركان وتسرع تدفق حممه - فيديو
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أفادت وسائل الإعلام بأن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة لا بالما الإسبانية في المحيط الأطلسي.
وأشارت إلى أن "الهزة هي الأعنف منذ ثوران بركان كومبر فيغا وقذفه الحمم على الجزيرة".
وأضافت، أن "الحمم البركانية بدأت تتدفق بشكل مكثف بعد ذلك".
وينشط البركان في جزيرة لا بالما لأكثر من شهر، إذ تم إجلاء 7 آلاف شخص من الجزيرة الإسبانية، حيث دمر 1.5 ألف مبنى سكني.
المصدر: RT
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