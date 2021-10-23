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خامنئي يعفو عن نحو 3500 محكوم في إيران

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خامنئي يعفو عن نحو 3500 محكوم في إيران
Reuters
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
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منح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العفو أو خفض العقوبة لنحو 3500 محكوم في البلاد بمناسبة عيد المولد النبوي.

وورد في بيان نشر على موقع خامنئي الإلكتروني أن العفو وتخفيف الأحكام يشملان 3458 محكوما.

وجاء العفو عشية المولد النبوي وذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق، سادس الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية.

ويصدر المرشد الأعلى سنويا أكثر من عفو في المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.

وأصدر خامنئي في أواخر يوليو عفوا شمل أكثر من 2800 سجين بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

المصدر: أ ف ب

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