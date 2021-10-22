موسكو تطلب توضيحا من أنقرة حول اعتقال مواطنين روس في تركيا

أعلنت دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتابع عن كثب ملابسات اعتقال عدد من المواطنين الروس في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان عنها: "نتابع عن كثب الاعتقال في إسطنبول وأنطاليا وما أعقبه من اعتقال لعدد من مواطني روسيا.. بعثاتنا الدبلوماسية تقدمت رسميا إلى الجانب التركي بطلب التوضيح اللازم".

وأضافت: "الاستفسارات ذات الصلة أحيلت عبر السفارة الروسية في أنقرة، وكذلك عن طريق قنصليتينا العامتين في إسطنبول وأنطاليا".

وتابعت: "نحن على اتصال مستمر بالسلطات التركية لتوضيح كافة ملابسات ما يحدث، ونتطلع إلى تلقي معلومات شاملة حول ذلك من زملائنا الأتراك في أقرب وقت ممكن".

واعتقلت السلطات التركية الأسبوع الماضي 6 مواطنين أجانب بينهم روس بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "الأجانب الذين يحمل 4 منهم الجنسية الروسية واثنان جنسيتي أوكرانيا وأوزبكستان اعتقلوا في ولاية أنطاليا في الـ8 من أكتوبر الجاري، وفقا لمذكرة صدرت عن النيابة العامة في إسطنبول".

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة قررت الأربعاء الماضي حبسهم بتهمة "التجسس والتحضير لعمل مسلح ضد معارضين شيشانيين مقيمين في تركيا"، ورحّلوا إلى سجن "مال تبة" في إسطنبول.

المصدر: "نوفوستي"