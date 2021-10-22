وكالة: كامالا هاريس تزور باريس منتصف نوفمبر
Reuters
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أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور باريس منتصف نوفمبر لحضور "منتدى باريس للسلام".
وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس" أن "كامالا هاريس ستصل إلى باريس في 11 نوفمبر لحضور "منتدى باريس للسلام".
وتندرج الزيارة في إطار مرحلة إعادة المياه إلى مجاريها بين باريس وواشنطن بعد أزمة إعلان شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في 15 سبتمبر.
وأثارت هذه الشراكة غضب فرنسا حيث نسفت عقدا ضخما وقعته أستراليا لشراء غواصات فرنسية.
المصدر: أ ف ب
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