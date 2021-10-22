فرنسا لحلف الناتو: لا تخافوا من الطموحات الدفاعية للاتحاد الأوروبي!

نصحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي نظراءها في حلف الناتو بألا يتخوفوا من الخطط الدفاعية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أي قدرات أوروبية سيترتب عليها تعزيز الحلف.

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وتسعى الوزيرة من خلال هذه التصريحات، التي أدلت بها اليوم الجمعة في اجتماع وزراء دفاع الأطلسي وقدمت للصحفيين، لإنهاء حالة الغموض القائمة منذ شهور بشأن ما إذا كانت مساعي الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتطوير الأسلحة والقوات تضعه في منافسة مع الحلف.

وقالت بارلي في الجلسة التي حضرها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "في وقت أسمع فيه بعض التصريحات التي تتناول شؤون الدفاع الأوروبية، وألحظ تهديدات معينة، بما في ذلك داخل هذه المنظمة، أقول - لا تخافوا".

وأضافت: "بناء الدفاع الأوروبي ليس لمواجهة حلف الأطلسي، بل على النقيض من ذلك تماما.. عندما تكون أوروبا أقوى فإنها ستسهم في زيادة قدرات الحلف ومرونته".

ورد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشكل إيجابي في تصريحاته المعلنة، قائلا إنه يرحب بتحلي الدفاع الأوروبي بقدرات أعلى، مكررا ما جاء في بيان مشترك صدر في سبتمبر عن رئيسي فرنسا والولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"