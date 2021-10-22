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اتفاق في الصومال على حل الخلافات وتسريع العملية الانتخابية

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اتفاق في الصومال على حل الخلافات وتسريع العملية الانتخابية
Reuters
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اتفق الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على تسريع العملية الانتخابية وحل الخلاف بينهما.

كما اتفق الجانبان على حل الخلاف بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة.

وقال إن الرئيسين "أكدا على ضرورة العمل عن كثب مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن، والاستقرار في البلاد في هذا الوقت الحرج من الانتخابات، وتعزيز مكافحة الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب".

يذكر أنه كان من المفترض أن يختار الصومال رئيسا جديدا هذا الشهر في تتويج لعملية انتخابات معقدة غير مباشرة تضم أيضا اختيار أعضاء البرلمان، لكن العملية توقفت خلال خلاف بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي حول من سيرأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

المصدر: "رويترز"

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