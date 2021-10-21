انتكاسة تواجه البرنامج الأمريكي لتطوير الأسلحة فرط الصوتية بفشل صاروخ في الانطلاق

قالت مصادر لـ"رويترز" إن برامج وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير الأسلحة فرط الصوتية تعرضت للانتكاس، بعد فشل انطلاق أحد الصواريخ يوم الخميس.

وقال مصدران مطلعان، إن الاختبار كان يهدف إلى التحقق من سلامة جوانب إحدى الرؤوس الانزلاقية قيد التطوير التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

إقرأ المزيد

ويتم إطلاق الرؤوس الانزلاقية إلى هدفها بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

وفي سلسلة منفصلة من التجارب اختبرت البحرية والجيش الأمريكيان نماذج أولية لمكونات أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه الاختبارات "استعرضت بـ"نجاح" التقنيات والقدرات والأنظمة الأولية المتطورة لأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في بيئة عمل واقعية".

المصدر: رويترز