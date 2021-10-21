محكمة إيطالية تبرئ برلسكوني في قضية فساد

أعلن محامو رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني تبرئة المحكمة موكلهم من تهم فساد كانت منسوبة إليه.

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وذكرت وسائل إعلام إيطالية مختلفة في مدينة سيينا في إقليم توسكانا، أن القاضية سيمون سابينا قضت بانعدام أدلة الإدانة.

وكان المدعون أكدوا أن برلسكوني سعى إلى التأثير على الشهود بدفع أموال لهم للإدلاء بإفادات تخدم براءته في قضية حفلات "بونغا بونغا" مع ضيفات شابات في فيلته بمنطقة أركور بضواحي ميلانو.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن أحد محامي الدفاع فيديريكو سيكوني قوله إنه أبلغ برلسكوني بالبراءة، وأن قطب الإعلام الملياردير البالغ من العمر 85 عاما كان "مرتاحا وراضيا بشكل واضح".

كما تمت تبرئة عازف بيانو كان يعمل في الأمسيات التي وصفها الدفاع بأنها حفلات عشاء أنيقة.

وكان المدعون طالبوا بالسجن أربع سنوات لكل من المتهمين.

المصدر: "أسوشيتد برس"