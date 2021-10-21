تركيا تسجل 198 وفاة جديدة بكورونا

سجلت تركيا الخميس 198 وفاة و28465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حسب بيانات وزارة الصحة.

وأجريت في تركيا 362 ألفا و213 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 29 ألفا و160 شخصا.

وبلغت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا 114 مليونا و807 آلاف و774.

النصدر: "الاناضول"