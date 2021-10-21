بريطانيا.. توجيه تهمة القتل العمد لنجل مسؤول صومالي سابق

قالت النيابة العامة البريطانية إنه تم توجيه تهمة القتل العمد لنجل مسؤول صومالي سابق، بعد أن طعن النائب ديفيد أميس مما أدى إلى مقتله الأسبوع الماضي.

وعلي حربي علي (25 عاما) يحمل الجنسية البريطاينة، وتم اعتقاله في موقع جريمة القتل، شرقي العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة الماضي، وهو يواجه أيضا تهمة منفصلة بالتحضير لأعمال إرهابية.

وأكد والده، المستشار السابق لحسن علي خيري، رئيس وزراء الصومال السابق، أن نجله هو المشتبه به في تنفيذ الجريمة، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز": "في هذه اللحظة الخاصة نمر بموقف مروع وغير مسبوق".

وأعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أن أميس فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن داخل الكنيسة الميثودية في لاي أون سي بمقاطعة إسكس شرق إنجلترا.

المصدر: "أ ف ب" + RT