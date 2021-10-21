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فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

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فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل
AFP
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انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 250 ألف منزل في فرنسا، بسبب عاصفة قوية تضرب البلاد، وأدت أيضا إلى توقف حركة القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وقال وزير النقل جان بابتيست دجباري في تغريدة على "تويتر" إن "منطقة إيل دو فرانس حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا"، جراء العاصفة "أورور" التي اجتاحت أجزاء من شمال ​فرنسا​ و​هولندا​ و​بلجيكا​.

وفي منطقة بريتاني الغربية، دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة.

هذا وأصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات باللون البرتقالي - ثاني أعلى مستوى تأهب - في أجزاء كثيرة من البلاد، يوم أمس الأربعاء، وقد تم رفع معظمها فيما لا تزال هناك حوالي 15 مقاطعة في شرق البلاد في حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

المصدر: "أ ف ب"

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