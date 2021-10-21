فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 250 ألف منزل في فرنسا، بسبب عاصفة قوية تضرب البلاد، وأدت أيضا إلى توقف حركة القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وقال وزير النقل جان بابتيست دجباري في تغريدة على "تويتر" إن "منطقة إيل دو فرانس حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا"، جراء العاصفة "أورور" التي اجتاحت أجزاء من شمال ​فرنسا​ و​هولندا​ و​بلجيكا​.

Storm #Aurore officially named by Meteo-France is now under-going cyclogenesis, the biggest impacts will be across parts of N France however it'll also bring heavy rain and strong convective gusty winds to southern counties of the UK this evening. pic.twitter.com/bKa70h2paV — Met4Cast (@Met4CastUK) October 20, 2021

وفي منطقة بريتاني الغربية، دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة.

هذا وأصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات باللون البرتقالي - ثاني أعلى مستوى تأهب - في أجزاء كثيرة من البلاد، يوم أمس الأربعاء، وقد تم رفع معظمها فيما لا تزال هناك حوالي 15 مقاطعة في شرق البلاد في حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

Back end of Meteo France's named storm #Aurore brewing off Cornwall, due to bring some nasty rain later. pic.twitter.com/VjB7NLKFLL — Kent & Home Counties Weather (@KentHC_WX) October 20, 2021

المصدر: "أ ف ب"