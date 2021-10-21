الهند تتخطى عتبة مليار جرعة لقاح لمواطنيها ضد كورونا
أعلنت السلطات الهندية أنها أصبحت ثاني دولة على مستوى العالم بعد الصين تخطى فيها عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا التي تلقاها مواطنوها عتبة المليار.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن بلوغها هذا "المعلم التاريخي في الحرب ضد الفيروس التاجي" على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس، واصفة هذا الإنجاز بأنه "يوم تاريخي".
Congratulations India! We are 100 Crores strong against #COVID19 ! #VaccineCentury#COVIDGroundZero#TyoharonKeRangCABKeSang@PMOIndia@mansukhmandviya@ianuragthakur@DrBharatippawar@PIB_India@mygovindia@COVIDNewsByMIB@ICMRDELHI@DDNewslive@airnewsalertspic.twitter.com/YvmnMGafIO— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 21, 2021
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في يناير الماضي إطلاق ما يعد أكبر حملة تطعيم وطنية ضد كورونا على مستوى العالم.
وحسب بيانات الوزارة، توفى 452811 شخصا في الهند إثر إصابتهم بكورونا (160 منهم خلال اليوم الأخير) أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
ولا تزال في البلاد حاليا 178831 حالة نشطة للعدوى، بينما تماثل 33 مليونا و495808 أشخاص للشفاء.
المصدر: RT
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