ألمانيا تعتقل جنديين سابقين حاولا تشكيل مجموعة إرهابية في اليمن

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، جنديين سابقين يزعم أنهما حاولا تشكيل مجموعة مرتزقة كانت ستتدخل في الصراع العسكري في اليمن.

وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن الرجلين، اللذين عرفا فقط باسم أريند-أدولف جي.، وأخيم إيه.، تماشيا مع قوانين الخصوصية في ألمانيا، احتجزا بجنوب البلاد، وهما ألمانيان، وعضوان سابقان بالجيش.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن الاثنين متهمان بتزعم عصابة من المرتزقة، ومحاولة تأسيس منظمة إرهابية.

يزعم أنهما قررا في أوائل عام 2021 تشكيل مجموعة من المرتزقة خاصة بهما تتكون من 100 إلى 150 جنديا سابقا بالجيش أو الشرطة.

وأضاف ممثلو الادعاء أن دافعهما الرئيسي كان كسب حوالي 40 ألف يورو (47 ألف دولار) شهريا من خلال تقديم خدمات لأطراف ثالثة، وتحديدا للسعودية.

وقال ممثلو الادعاء إن محاولات الجنديين للاتصال بمسؤولين سعوديين "باءت بالفشل".

المصدر: أ ب