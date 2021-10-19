إيطاليا تعلن عن ارتفاع ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا

قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن ارتفاعا ملحوظا تم تسجيله اليوم الثلاثاء في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى أن "هناك 2697 إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء إيطاليا اليوم الثلاثاء".

وذكرت النشرة الصحية أنه "تم تسجيل 70 حالة وفاة أخرى"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 131655 شخصا"، منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 44 وفاة و1597 إصابة.

ولفتت النشرة الصحية إلى أنه "تم تحديد حالات الإصابة الجديدة استنادا إلى 662 ألف تحليل كشف عن العدوى".

المصدر: "آكي"