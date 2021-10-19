 
مباشر

اللواء محمد باقري: سأبحث في موسكو تفعيل صفقات الأسلحة

أخبار العالم

اللواء محمد باقري: سأبحث في موسكو تفعيل صفقات الأسلحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjgg

صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن زيارته إلى روسيا الهدف منها تفعيل العقود الموقعة مع موسكو لشراء الأسلحة الروسية.

إقرأ المزيد
الرئيس الإيراني: رفع العقوبات مؤشر على جدية الطرف المقابل في المفاوضات النووية
الرئيس الإيراني: رفع العقوبات مؤشر على جدية الطرف المقابل في المفاوضات النووية

 وكتب باقري على حسابه في موقع "تويتر" بهذا الشأن يقول: "عقود شراء المقاتلات والطائرات النفاثة التي تستخدم لأغراض التدريب والمروحيات العسكرية من روسيا تمت بعد إلغاء حظر التسليح ضد إيران، و أبحث خلال زيارتي لموسكو تفعيل هذه الصفقات".

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري كان قد وصل إلى موسكو يوم 17 أكتوبر في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. وأجرى محادثات يوم الاثنين مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

المصدر: تويتر + تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا