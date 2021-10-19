اللواء محمد باقري: سأبحث في موسكو تفعيل صفقات الأسلحة

صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن زيارته إلى روسيا الهدف منها تفعيل العقود الموقعة مع موسكو لشراء الأسلحة الروسية.

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وكتب باقري على حسابه في موقع "تويتر" بهذا الشأن يقول: "عقود شراء المقاتلات والطائرات النفاثة التي تستخدم لأغراض التدريب والمروحيات العسكرية من روسيا تمت بعد إلغاء حظر التسليح ضد إيران، و أبحث خلال زيارتي لموسكو تفعيل هذه الصفقات".

قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه پس از لغو تحریم تسلیحاتی ایران منعقد شده و در سفر به مسکو درباره اجرایی شدن آن مذاکره خواهیم کرد. — محمد باقری (@baqeri_ir) October 18, 2021

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري كان قد وصل إلى موسكو يوم 17 أكتوبر في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. وأجرى محادثات يوم الاثنين مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف.

المصدر: تويتر + تاس